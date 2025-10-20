Φαν Πέρσι: «Να παραμείνουμε ταπεινοί και πεινασμένοι απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής της Φέγενορντ, θέλησε να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του μετά το επιβλητικό 7-0 απέναντι στην Χέρακλες, τονίζοντας ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια απόδοση και κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει το Τριφύλλι, η ολλανδική ομάδα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην ουραγό της Eredivisie, με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μετά το τέλος του αγώνα με την Φέγενορντ, να τονίζει ότι οι παίκτες του πρέπει να παραμείνουν ταπεινοί και πεινασμένοι.

«Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υιοθετήσουμε. Επειδή ξεκινήσαμε στο ματς με ένταση, νικήσαμε εν τέλει με 7-0. Έχει να κάνει με το πώς ξεκινάς ένα παιχνίδι, πώς το προσεγγίζεις. Πολλοί σου λένε ότι έχει ήδη νικήσει, αλλά δεν είναι έτσι πρέπει να αποδείξεις πολλά ακόμη. Το σημερινό δεν σημαίνει τίποτα για την Πέμπτη απέναντι στον Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός.