Ο Καλτσάς έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Τρίπολης

O Νίκος Καλτσάς έγραψε ιστορία με το γκολ που σημείωσε στο ισόπαλο 2-2 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός στο 68ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έφτασε συνολικά τα 28 γκολ με την φανέλα των Αρκάδων, όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα.

Ο Καλτσάς ξεπέρασε τον Μιχάλη Μανιά που είχε 27 γκολ με την φανέλα της ομάδας από την Τρίπολη, ενώ παράλληλα έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία των Αρκάδων.

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Τρίπολης είναι ο Τζερόνιμο Μπαράλες με 59 γκολ, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Τσέζαρεκ, που σκόραρε 29 γκολ με την φανέλα των Αρκάδων.