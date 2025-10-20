Ο Μπάμπα... αφηνιάζει με την ΑΕΚ: Έφτασε τα τέσσερα γκολ κόντρα στην Ένωση

Η ΑΕΚ αποτελεί το αγαπημένο «θύμα» του Μπάμπα Ράχμαν, με τον Γκανέζο μπακ να βρίσκει ξανά δίχτυα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Ο 31χρονος μπακ του ΠΑΟΚ, άνοιξε τον δρόμο για το εμφατικό διπλό του Δικεφάλου στην OPAP Arena, σκοράροντας λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, συνεχίζοντας την θετική παράδοσή του απέναντι στην ΑΕΚ.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ που σημειώνει ο Μπάμπα Ράχμαν με αντίπαλο την Ένωση, με τον έμπειρο μπακ του ΠΑΟΚ να σκοράρει για τρίτη σερί σεζόν στην έδρα της ΑΕΚ, όμως για πρώτη φορά σημείωσε γκολ σε νίκη των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά τα ματς που έχει σκοράρει ο Μπάμπα κόντρα στην ΑΕΚ:

Σεζόν 2023/2024 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-2 (4η αγωνιστική play off)

Σεζόν 2024/2025 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-1 (8η αγωνιστική)

Σεζόν 2024/2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2 (21η αγωνιστική)

Σεζόν 2025/2026 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2 (7η αγωνιστική)