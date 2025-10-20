Χάος και διακοπή στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι Μακάμπι-Χάποελ - Τραυματίες οπαδοί και αστυνομικοί

Από βίαια επεισόδια στιγματίστηκε το ντέρμπι «αιωνίων» στο Ισραήλ, ανάμεσα στην Μακάμπι και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής στο «Μπλούμφιλντ», δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω της μεγάλης έντασης που επικρατούσε στις κερκίδες του γηπέδου της Χάποελ.

Οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις, ενώ από τα επεισόδια υπήρξαν 12 τραυματισμοί οπαδών και τρεις αστυνομικών, ενώ έγιναν και πολλές συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αρχικά, υπήρξε η απόφαση να καθυστερήσει η σέντρα του ντέρμπι, όμως τελικά η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε αναβολή αφού η αστυνομία ανέφερε ότι απόφαση πάρθηκε λόγω «διαταραχών και κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή».