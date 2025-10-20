Τσιφτσής: «Έξτρα κίνητρο ο Λουκάς - Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλύτερα υπό πίεση»

Ο «χαμός» του Λουκά Μήγιου, αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Αντώνη Τσιφτσή, ένα έξτρα κίνητρο για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ (0-2) - Τι δήλωσε για την πίεση που δέχτηκαν οι «ασπρόμαυροι» τον τελευταίο καιρό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πρώτα από όλα όπως γνωρίζετε, μέσα στην ομάδα είμαστε μία οικογένεια, παρά τις δυσκολίες που περνάμε κάποιες φορές. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον Λουκά, ένα εξτρά κίνητρο σήμερα να παίξουμε και για αυτόν».

Για το τι σημαίνει αυτή η νίκη στον ΠΑΟΚ: «Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, μία σημαντική νίκη που μας φέρνει στην πρώτη θέση. Είμαι πολύ φιλόδοξος για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά».

Για το αν είναι στόχος το πρωτάθλημα: «Ο ΠΑΟΚ πάντα έχει στόχο το πρωτάθλημα δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, ανεξαρτήτου 100 χρόνων. Είτε είναι 100 είτε 101, ο ΠΑΟΚ πρέπει πάντα να στοχεύει στο πρωτάθλημα. Η νίκη μας δείχνει έξτρα αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε για τα επόμενα απαιτητικά παιχνίδια».

Για την κυριαρχία του ΠΑΟΚ: «Πριν παίξουμε κάθε ματς, αναλύουμε τον αντίπαλο μέσα στη βδομάδα και δουλεύουμε στην προπόνηση αυτά που θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο. Σήμερα πιστεύω τα καταφέραμε στο 100%, αν εξαιρέσεις 1-2 σημεία. Θεωρώ στο 95% ήμασταν κυρίαρχοι. Τα ντέρμπι πιστεύω ήρθαν την κατάλληλη στιγμή. Δεχόταν πίεση από παντού. Αυτή η ομάδα όπως είπα και πέρσι λειτουργεί υπό πίεση καλύτερα και το αποδείξαμε και σήμερα και απέναντι στον Ολυμπιακό».