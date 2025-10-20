Η Ρεάλ «λύγισε» την Χετάφε των εννέα παικτών με καθοριστικό Mπαπέ

Χάρη σε ένα γκολ του Γάλλου σούπερ σταρ 10 λεπτά πριν το φινάλε, οι Μαδριλένοι πέρασαν με 1-0 από το Estadio Coliseum και διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga.

Χρειάστηκαν 80 ολόκληρα λεπτά αλλά και να μείνει με 10 παίκτες η αντίπαλός της, για να βρει δίχτυα η Ρεάλ Μαδρίτης, στην έδρα της Χετάφε. Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο «λυτρωτής» της «βασίλισσας», καθώς ο Γάλλος διεθνής επιθετικός έγραψε το 1-0 στο 80ό λεπτό και χάρισε το τρίποντο στους Μαδριλένους, για την 9η αγωνιστική της La Liga.

Ο Άλαν Νιόμ είχε αποβληθεί 3 λεπτά νωρίτερα για τους γηπεδούχους (77΄) που έμειναν και με 9 παίκτες, όταν στο 84΄ αποβλήθηκε και ο Σανκρίς. Κατά αυτόν τον τρόπο, Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε – μετά από απουσία 24 ωρών – στην κορυφή, έχοντας 24 βαθμούς, έναντι 22 της Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Santiago Bernabeu την ερχόμενη Κυριακή (26/10) με φόντο την πρωτοπορία της βαθμολογίας. Παράλληλα, η Χετάφε έμεινε στην 12η θέση με 11 πόντους, ούσα στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού κι ενώ «αγνοεί» τη νίκη από τις 13 Σεπτεμβρίου.