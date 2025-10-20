Νέα... ομορφιά μετά το Αγρίνιο: «Ελληνορωμαϊκή» του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, τίποτα ο Τσβάιερ

Οι διαιτητικές... ομορφιές κατά του Παναθηναϊκού συνεχίστηκαν, με τον Τσβάιερ να παίζει κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού 1-1 στην αναμέτρηση με τον Άρη.

Πριν δύο αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή για να φύγει με το τρίποντο από το Αγρίνιο, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ από ανύπαρκτο πέναλτι για χέρι του Τσέριν.

Αυτή την φορά, οι «πράσινοι» άφησαν δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο «Κλ. Βικελίδης», αφού ο Τσβάιερ αλλά και ο VAR (Περλ) δεν είδαν την... λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης που έκανε στο 74' ο Ρόουζ στον Γερεμέγεφ και τον ξάπλωσε στο χορτάρι εντός περιοχής.

Μάλιστα, όχι μόνο δεν υποδείχθηκε το πεντακάθαρο πέναλτι -από το οποίο θα μπορούσε να γίνει το 0-2- αλλά δύο λεπτά μετά ο Άρης έφτασε στην ισοφάριση με τον Δώνη, σε μια φάση όπου επίσης θα μπορούσε να δοθεί φάουλ πάνω στον Τσέριν.

Την εποχή του VAR, όπου θα έπρεπε τα λάθη να έχουν ελαχιστοποιηθεί, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλητικές διαιτησίες, χάνοντας έτσι πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια που κάνει να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.