Μαρίν: «Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα»

Για την εικόνα της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, την ήττα και τη συνέχεια μίλησε ο Ραζβάν Μαρίν.

Όσα είπε ο Ρουμάνος μέσος στην Cosmote TV:

Πού οφείλεται αυτή η ήττα για την ΑΕΚ στο πρώτο φετινό ντέρμπι;

«Ηταν το πρώτο ντέρμπι στην έδρα μας. Ειχαμε μία δύσκολη βραδιά. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Να αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε τρεις ημέρες για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα, να δούμε τι πήγε στραβά, για να αντιδράσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Μετά το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ έδειξε να αποδιοργανώνεται. Ήταν έτσι;

«Θα συμφωνήσω. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Κάναμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε πίεση, δεν ήμασταν συμπαγής. Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού».