Κεντζιόρα: «Η νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Λουκά»

Μετά τον Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Τόμας Κεντζιόρα αφιέρωσε τη νίκη κορυφής του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, στη μνήμη του Λουκά Μήγιου, ενός πατέρα-ήρωα για την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Όπως και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έτσι και ο Τόμας Κεντζιόρα, αφιέρωσαν τη νίκη στη μνήμη του πατέρα-σύμβολο, Λουκά Μήγιου, ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ «αφόπλισε» την ΑΕΚ: «Πρώτα από όλα θέλω να αφιερώσω τη νίκη στον κύριο Λουκά και τη μνήμη του. Πολύ άσχημη πληροφορία και είμαστε όλοι δίπλα στην οικογένειά του. Είχαν κάποιες ευκαιρίες μόνο από στατικές φάσεις, αλλά κοντρολάραμε το παιχνίδι. Κερδίσαμε 2-0 και προχωράμε».

Για το αν είναι αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ: «Αν είναι να κερδίζεις 2-0 το κάθε ντέρμπι μάλλον πρέπει να παίζουμε έτσι».

Για τη διαφορά στα ντέρμπι σε σχέση με πέρσι: «Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε ματς, όχι μόνο τα ντέρμπι. Έχουμε τώρα τη Λιλ και μετά τον Βόλο, τα οποία δίνουν τρεις βαθμούς εξίσου. Συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι και ότι συμβεί στο μέλλον εξαρτάται από μας και το σχέδιο του προπονητή».

Για τον τίτλο του σημερινού αγώνα: «Δεν ξέρω. Μία νίκη για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι... καλός στα δημοσιογραφικά».