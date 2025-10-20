Η κριτική της ΑΕΚ: Ελάχιστοι διασώθηκαν, χειρότερος όλων ο Μουκουντί

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα 0-2 από τον ΠΑΟΚ με τον Μουκουντί να είναι μοιραίος και χειρότερος όλων. Σε κακή μέρα όλοι οι κιτρινόμαυροι, συν τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση στην επανάληψη.

Στρακόσα 8

Δεν φέρει καμία ευθύνη στα γκολ που δέχεται, αντίθετα έχει κάνει την εντυπωσιακή επέμβαση στο φάουλ του Πέλκα στο φινάλε.

Πήλιος 4

Δεν μπόρεσε ποτέ να μπει στο κλίμα του αγώνα. Πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια και αμυντικές αδυναμίες.

Μουκουντί 0

Αρνητικός πρωταγωνιστής. Τα έκανε όλα λάθος, δείχνοντας από το ξεκίνημα εμφανώς ανέτοιμος, γεγονός που το χρεώνεται όχι ο ίδιος, αλλά ο Νίκολιτς που τον χρησιμοποίησε. Το τραγικό λάθος που κάνει με την έναρξη της επανάληψης, φέρνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη… τελειώνει την ΑΕΚ. Το εφιαλτικό ματς του Μουκουντί, ολοκληρώθηκε με την αποβολή του στο φινάλε.

Βίντα 7

Ο μόνος που διασώθηκε από την άμυνα. Έβγαλε ψυχή, έβγαλε συγκέντρωση και ήταν αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα του, προσπαθώντας να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Επίσης έφτασε κοντά στο γκολ με την κεφαλιά που του έβγαλε ο Τσιφτσής με τρομερή επέμβαση.

Ρότα 5

Σε ρηχά νερά και ο Ρότα. Δεν μπόρεσε να βγάλει τα στοιχεία που έχει αμυντικά για να δώσει ασφάλεια, έχοντας ευθύνη στο πρώτο γκολ που έρχεται από την πλευρά του, ενώ και επιθετικά δεν είχε ηρεμία.

Γκρούγιτς 4

Βαρύς, με πολλά λάθη. Αργούσε να παίξει με την μπάλα στα πόδια ενώ και ανασταλτικά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ντέρμπι. Υπήρχε έντονη γιούχα από τον κόσμο όταν αντικαταστάθηκε. Μοναδική θετική ενέργεια, το δοκάρι που είχε…

Μαρίν 6

Λίγα πράγματα και από τον Μαρίν που δεν μπόρεσε να φέρει ηρεμία στον άξονα και σωστές μεταβιβάσεις. Αντίθετα, μη έχοντας καμία σύνδεση με τον Γκρούγιτς, δεν κατάφερε να έχει τον έλεγχο στον χώρο ευθύνης του, ενώ έκανε πολλά λάθη και με την μπάλα στα πόδια.

Κουτέσα 6

Είχε κάποιες καλές ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπόρεσε να έχει διάρκεια και ουσία και στην επανάληψη… εξαφανίστηκε τελείως.

Κοϊτά 6

Τα ίδια ισχύουν και για τον Κοϊτά. Ο οποίος όμως έχει τη διπλή ευκαιρία στο πρώτο μέρος όπου σε πρώτο χρόνο σταματιέται από τον Τσιφτσή και σε δεύτερο κάνει τραγικό τελείωμα. Αρνητική η παρουσία του.

Ζοάο Μάριο 6

Δεν είχε ένταση, δεν είχε τρεξίματα, δεν είχε σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Πολλά τα λάθη από τον Πορτογάλο που και εκείνος δεν προσέφερε κάτι.

Γιόβιτς 6

Το πάλεψε όσο μπορούσε. Τροφοδοτήθηκε ελάχιστα και όποτε συνέβη αυτό μπόρεσε να δημιουργήσει καταστάσεις. Είχε μια καλή στιγμή στο πρώτο μέρος όμως στην επανάληψη οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να τον ταΐσουν με αποτέλεσμα να… χαθεί και εκείνος στην γενικότερη κακή κατάσταση όλης της ομάδας.

Οι αλλαγές

Πιερό 5

Πέρασε στο 56’ και έπαιξε διπλή στον Γιόβιτς. Δεν φάνηκε καθόλου, δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικής, στο φινάλε έχει μια τραγική κεφαλιά και ενώ βρισκόταν φάτσα με τον Τσιφτσή.

Μάνταλος 6

Κατάφερε να βελτιώσει κάπως τα πράγματα στον άξονα και να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ όμως μέχρι εκεί. Τίποτε παραπάνω.

Ελίασον 5

Δεν μπόρεσε να προσφέρει απολύτως τίποτα. Ούτε διάθεση, ούτε ενέργεια, ούτε πάθος.

Πινέδα 5

Ελάχιστα πράγματα και ο Μεξικανός που δεν κατάφερε να βελτιώσει δημιουργικά την ΑΕΚ.

Καλοσκάμης 5

Έβγαλε διάθεση, είχε μια κινητικότητα αλλά μέχρι εκεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 5

Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν πράγματα που βγήκαν και αλλά όχι. Ήταν φανερό πως μεσοαμυντικά, το πλάνο του υστερούσε και ήταν ευάλωτο με το δίδυμο Γκρούγιτς-Μαρίν στον άξονα και τον Ζοάο Μάριο μπροστά τους. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν είχε ταχύτητα και παράλληλα έκανε το εύκολο λάθος με αποτέλεσμα να κινδυνεύει. Παρ’ όλα αυτά, στο πρώτο 45λεπτο, οι παίκτες του αν είχαν πιο καθαρό μυαλό θα μπορούσαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Το γκολ του Μπάμπα με την συμπλήρωση των 45’ είναι η έναρξη του… κακού με τους παίκτες του να έχουν κακή αμυντική συμπεριφορά, ενώ το δώρο του Μουκουντί με την έναρξη της επανάληψης αποτελειώνει την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα ο Νίκολιτς προχωρά σε τετραπλή αλλαγή, γυρίζει το σύστημα σε 4-4-2 με δίδυμο Πιερό-Γιόβιτς όμως οι παίκτες του ούτε δείχνουν ικανοί να βγάλουν αντίδραση, ούτε υπάρχει κάποιο πλάνο για να δημιουργηθούν οι καταστάσεις στα καρέ του ΠΑΟΚ. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να γνωρίζει την ήττα 0-2 έχοντας ένα πολύ πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο χωρίς σφυγμό και αντίδραση πράγμα που δεν μας είχε συνηθίσει.