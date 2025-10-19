Ο κόσμος είδε, έζησε, βίωσε, γεύτηκε σε πραγματικό χρόνο έναν... αυθεντικό Ντέλια. Κι αυτό αρκεί. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος

Τώρα πια δεν υπήρχε κανείς άλλος. Ήταν οι δύο τους. Μόνο οι δυο τους. Δεν υπήρχε κανείς και τίποτα γύρω τους.

Δεν μπορούσε πια τίποτα να μπει ανάμεσα τους, ούτε καν η μπάλα. Δεν υπήρχαν πια φωνές, συνθήματα, θόρυβος. Μόνο μία εκκωφαντική σιωπή.

Και μία προσμονή. Μία ασυγκράτητη ανυπομονησία. Τι θα σκαρφιστεί πάλι;

Δεν έχει να κάνει με ομάδες, με παίκτες, με πρωταθλήματα, με νίκες.

Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά.

Η τέχνη στην πιο αγνή μορφή της έχει την τάση να εξημερώνει, να καταπραΰνει, να λυτρώνει και να αγαλλιάζει.

Στην ανώτατη μορφή τέχνης, το απλό είναι πάντα το πιο δύσκολο.

Κι αυτή τη φορά, αυτός ο αυτοδίδακτος αρτίστας του δρόμου, αυτός ο ζωγράφος αποφάσισε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα του, χωρίς καν να ακουμπήσει το πινέλο!

Ο Γιάννης Κωνσταντελιας απομονώθηκε σε μία πίστα χορού με τον Θωμά Στρακόσα, μόνο που αυτός ο χορός δεν ήταν για δύο.

Δεν ήταν τάνγκο, αλλά ένα βαρύ ζεϊμπέκικο., για έναν.

Ήταν η παραγγελιά του «Ντέλια» και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, μέριασε στην άκρη θαρρεί κανείς για να μην του χαλάσει αυτή τη στιγμή στην αιωνιότητα.

Ένα απλό σπάσιμο της μέσης, μία μαγική προσποίηση, χωρίς καν επαφή στην μπάλα.

Ο ένας από εδώ. Ο άλλος από εκεί. Η μπάλα στα πόδια αυτού που ξέρει να της φέρεται καλύτερα από κάθε άλλον.

Μία εστία κενή. Μία στιγμή αθανασίας.

Κι εγώ, ο τυχερός που το ‘χει δει…

Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο. Μπορεί να το κάνει και ένα παιδάκι. Μόνο που δεν έγινε σε μία αλάνα, σε μία προπόνηση, σε κάποιο φιλικό.

Έγινε, όμως, με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου, σε ένα γήπεδο που κόχλαζε, σε ένα ντέρμπι που έκαιγε, απέναντι σε έναν αντίπαλο που λύσσαγε.

Κι εκείνος, σκάρωσε ένα από τα πιο υπέροχα τρικ του, με την φυσικότητα και την άνεση ενός κλόουν που κάνει τα παιδιά να ξεκαρδίζονται σε ένα παιδικό πάρτι.

Και αισθάνθηκε τόσο αμήχανα, για όλο αυτό, που απλώς φρέναρε. Άφησε ένα μειδίαμα και γεμάτος συστολή επέστρεψε στην σέντρα για να συνεχιστεί η παράσταση.

Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς για αυτό το ντέρμπι. Για το ματς - δήλωση του ΠΑΟΚ, για τον… εμμονικό προπονητή του με το… προβλέψιμο ποδόσφαιρο που δεν κερδίζει ντέρμπι, για τα «γερόντια» με τα οποία «δεν πας πουθενά», για την… απουσία σέντερ-φορ, για το ρόστερ που αφέθηκε… γυμνό, για τους… αργούς και ξεπερασμένους παίκτες του.

Για το αδηφάγο του Ράχμαν Μπάμπα, τον νέο κύκλο των… κερδισμένων ποιητών στο κέντρο του γηπέδου, τον Αντώνη Τσιφτσή που ήρθε από το πουθενά ως από μηχανής Θεός. Για πολλά.

Μα, δεν έχει σημασία.

Ντέρμπι έγιναν και θα γίνουν κι άλλα πολλά φέτος.

Αν σταθεί κάποιος σε οτιδήποτε άλλο, θα είναι σαν να ευτελίζει ένα μοναδικό έργο τέχνης, που είχε την τύχη να απολαύσει σε πραγματικό χρόνο, με τα ίδια του τα μάτια.

Είδε, έζησε, βίωσε, γεύτηκε έναν αυθεντικό Ντέλια.

Κι αυτό αρκεί…