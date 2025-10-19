Μπάμπα: «Όταν έχει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, πάντα... σκέφτομαι την κεφαλιά - Πήραμε μια φανταστική νίκη»

Ιδιαίτερη μνεία στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με φόντο την φάση του πρώτου γκολ, έκανε ο Ράχμαν Μπάμπα μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 0-2 απέναντι στην ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας «φανταστικό» το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για την νίκη: «Ήρθαμε σε αυτό το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι πρέπει να καταθέσουμε πολύ ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο γήπεδο».

Για την κακή φόρμα που βρισκόταν ο ΠΑΟΚ το περασμένο διάστημα: «Μετά την διακοπή, αναλύσαμε ότι μας έλειπε η ένταση. Η εμφάνιση μας στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο οδηγός μας. Υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας να συνεχίσουμε. Ήρθαμε με θετικό κλίμα στο παιχνίδι και πήραμε μια φανταστική νίκη».

Για το γκολ του: «Όταν ο Ζίβκοβιτς έχει την μπάλα, πάντα έχω στο μυαλό μου να κάνω κίνηση για κεφαλιά. Είχα καλή τοποθέτηση και έτσι ήρθε το γκολ».