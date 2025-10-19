Με τον Ράφα Λεάο να βάζει δύο γκολ, η Μίλαν έκανε την ανατροπή κόντρα στην Φιορεντίνα στο San Siro (2-1) και πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έκανε πολύ δύσκολη ανατροπή κόντρα στην Φιορεντίνα (2-1), εκμεταλλεύτηκε τις ήττες των Νάπολι, Ρόμα και ανέβηκε στο Νο1 του πρωταθλήματος. Οι Rossoneri βρέθηκαν να χάνουν από μια γκάφα αλλά με τον Λεάο να βγαίνει μπροστά και να «καθαρίζει», επέστρεψαν στις νίκες και απολαμβάνουν την κορυφή.

Κλειστό ήταν το ματς στο πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να έχουν την καλύτερη στιγμή τους στο 21’ όταν η μπάλα βρέθηκε κοντά στον Πάβλοβιτς αλλά ο Σέρβος σέντερ-μπακ εκτέλεσε ψηλά. Το σκορ άνοιξε στο ξεκίνημα της επανάληψης και το 55’ όταν οι Μενιάν και Γκάμπια μπερδεύτηκαν μετά την κεφαλιά του Ρανιέρι και ο Γκόσενς είχε εύκολο έργο πάνω στη γραμμή.

Το 0-1 έμεινε μέχρι το 62’ όταν η άμυνα των Viola άφησε τον Λεάο και εκείνος ισοφάρισε με σουτ εκτός περιοχής. Στο 86’ έγινε η φάση που έκρινε το ματς όταν ο Ρανιέρι τράβηξε από πίσω μέσα στην περιοχή τον Χιμένες και ο Λεάο δεν λάθεψε από τα 11 βήματα χαρίζοντας στην Μίλαν τη μεγάλη νίκη με 2-1.