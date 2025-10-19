ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός - Ο ίδιος επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge...»

Η ΕΠΟ έκανε λόγο νωρίτερα για προπηλακισμό του Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα με την ΑΕΚ να ξεκθαρίζει το πως συνέβη το περιστατικό.

Από την Ένωση τονίζουν πως πως δεν υπήρχε κανένας προπηλακισμός αλλά μια φραστική επίθεση από το κάτω διάζωμα και διευκρινίζουν, πως ο ίδιος ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο.

Η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.

Δεν υπήρξε προπηλακισμός, Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα (κάτω όροφος).

Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο. Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους.