Το προσύμφωνο της Πέμπτης με Μπενίτεθ… έριξε την «πόρτα» στη Φόρεστ!

Το SDNA αποκάλυψε την Πέμπτη την οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ που… υπεγράφη με προσύμφωνο. Αναμένονται τα συμβόλαια αλλά η συμφωνία δεν «σπάει» και αποτέλεσε την αιτία που ο Μπενίτεθ δεν συζήτησε καν μετά το… ερώτημα της Φόρεστ.

Ο Παναθηναϊκός έχει «κλειδώσει» την συμφωνία εδώ και μέρες με τον Ισπανό τεχνικό. Την Πέμπτη οι δύο πλευρές υπέγραψαν προσύμφωνο και αναμένεται η «συμφωνία κυρίων» να αποτελέσει τον προθάλαμο για τα συμβόλαια που θα ανταλλαχθούν τις επόμενες 48 ώρες. Το ζήτημα ασφαλώς είναι τυπικό.

Άλλωστε το προσύμφωνο αυτό αποτέλεσε και την «ασπίδα» του Παναθηναϊκού, όταν το Σάββατο η Φόρεστ απηύθυνε ερώτημα στον Μπενίτεθ αν παραμένει «available». Ποτέ δεν τέθηκε θέμα να προταθεί ο Μπενίτεθ όπως γράφτηκε στην Ιταλία, κι αυτό θα ήταν αδύνατον να συμβεί εφόσον έχει δεσμευτεί με τον Παναθηναϊκό από την Πέμπτη.

Μένει το τυπικό σκέλος που θα θέσει σάρκα και οστά στη συμφωνία των δύο πλευρών που θα κοστίσει 3.6 εκατ. ευρώ καθαρά στον Παναθηναϊκό και πάνω από 5 εκατ. μικτά ετησίως. Οι 600.000 ευρώ αφορούν το σταφ του Μπενίτεθ και τα 3 εκατ. θα πάνε στο δικό του ταμείο.

Το συμβόλαιο θα είναι κλειστό διετές. Οι ανακοινώσεις πάντως μάλλον δεν θα προκύψουν άμεσα. Ο Χρήστος Κόντης θα οδηγήσει την ομάδα και στο επόμενο ματς με τη Φέγενορντ.