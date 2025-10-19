MENU
Γκρέμισε τον Ντεσπότοφ Μουκουντί και αποβλήθηκε (vid)

Ο παίκτης της ΑΕΚ ανέτρεψε τον Ντεσπότοφ, ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ, και ο διαιτητής του αγώνα του έδειξε την κόκκινη κάρτα.
