Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Μπάμπα... άνοιξε τον δρόμο και ο Κωνσταντέλιας τον έστειλε στην κορυφή

Ο Ράχμαν Μπάμπα «άνοιξε» τον δρόμο με γκολ-μπάζερ στο ημίχρονο και ο... μάγος Κωνσταντέλιας έστειλε τον ΠΑΟΚ ολομόναχο στην κορυφή.

Τσιφτσής: Ξανά εξαιρετικός, ξανά κομβικός, παρότι στην πρώτη του φετινή εμφάνιση ως βασικός. Αρκετές αποκρούσεις με την κορυφαία να είναι στην κεφαλιά του Βίντα.

Κένι: Αλάνθαστος, χωρίς να χάσει μονομαχία από τα δεξιά, με τον Κουτέσα να τα βρίσκει.. σκούρα απέναντι στον Άγγλο.

Κεντζιόρα: Δεν είχε προβλήματα από την πλευρά του, χωρίς να είναι τόσο «κυριαρχικός». Και κόντρα στον Πιερό ήταν αποτελεσματικός.

Λόβρεν: Εξελίσσεται σε... αποκάλυψη του φετινού ΠΑΟΚ, όντας ηγετικός και... παντού τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά.

Μπάμπα: Επέστρεψε στα γκολ μετά από 8,5 μήνες, γκολ από...χρυσάφι, με κεφαλιά-μπάζερ στο 45ο λεπτό. Είχε αμυντικά κάποια προβλήματα από την πλευρά του, τα οποία τα έλυσε κυρίως με τη βοήθεια των Λόβρεν-Μεϊτέ.

Μεϊτέ: Δεν είχε... αντίπαλο (ξανά) στο κέντρο, με τους παίκτες της ΑΕΚ να προσπαθούν να τον «ρίξουν» και να μην πέφτει. 90 λεπτά ακούραστος και αλάνθαστος.

Οζντόεφ: Σε κάποιες στιγμές ήταν τρομερά νευρικός, χωρίς λόγο, ενώ κάποιες άλλες βοηθούσε άμεσα και γρήγορα την ομάδα. Ψάχνει σταθερότητα.

Ζίβκοβιτς: `Δίνει την ασίστ στον Μπάμπα για το 0-1, ενώ είναι κομβικός και στο 0-2, καθώς οδηγεί στο ολέθριο λάθος τον Μουκουντί.

Κωνσταντέλιας: Κερδίζει με μαγική ενέργεια το φάουλ, από το οποίο ξεκινάει το 0-1. Βοήθησε κυρίως στην αριστερή πλευρά, από την οποία αναπτυσσόταν ο ΠΑΟΚ. Σκοράρει μετά από μαγική ενέργεια για το 0-2 σε κενή εστία, όντας εκ των κορυφαίων.

Τάισον: Επιτέλους ο Τάισον που γνωρίσαμε, με ή χωρίς τη μπάλα. Κινητικός, «εκρηκτικός», ενώ από φάουλ του και πάσα του ξεκινάει το 0-1.

Γιακουμάκης: Είχε μία καλή ευκαιρία να σκοράρει στο 2ο λεπτό, τελειώνοντας μέτρια τη φάση, ενώ σπατάλησε μία ακόμα σημαντική φάση στο πρώτο ημίχρονο.

Οι αλλαγές:

Ντεσπόντοφ: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα επιθετικά, ενώ αμυντικά κάλυψε όποτε χρειάστηκε.

Καμαρά: Μπήκε εσπευσμένα λόγω του τραυματισμού του Οζντόεφ, χωρίς να έχει πρόβλημα (με τη σειρά του) στον χώρο του κέντρου.

Πέλκας: Παραλίγο να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα με «μαγικό» φάουλ λίγο πριν το τέλος.