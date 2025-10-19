Βλέπει ντέρμπι και... τρέμει: Έφτασε τις 8 σερί ήττες η ΑΕΚ!

Τα ντέρμπι δεν... πάνε στην ΑΕΚ: Η Ένωση ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν και μαζί με τα περσινά έφτασε τις 8 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα!

Από εκεί που... σταμάτησε πέρυσι, συνέχισε φέτος με τα ντέρμπι η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε ένα τραγικό τελείωμα της περσινής σεζόν στην Stoiximan Super League με έξι ήττες σε ισάριθμα ματς στα Play offs κόντρα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ωστόσο δεν είχε μείνει εκεί, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν πριν τα play offs και μία ήττα από τους Πειραιώτες στην κανονική διάρκεια. Έτσι, φτάνοντας στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήθελε να βάλει ένα τέλος στο τρομερά κακό σερί που είχε και να «χτίσει» ένα νέο με τον Μάρκο Νίκολιτς πλέον στον πάγκο.

Τελικά, τίποτα δεν άλλαξε, με την Ένωση να μην τα καταφέρνει στην OPAP Arena και τον ΠΑΟΚ να φεύγει με τη νίκη από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη ήττα της ΑΕΚ σε ντέρμπι και το κακό σερί που κουβαλούσε από την περσινή σεζόν με τον Ματίας Αλμέιδα συνεχίζεται και με τον Νίκολιτς.

Αναλυτικά τα ματς: