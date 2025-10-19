Χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Μουκουντί! (vid)

Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (26/10, 21:00), μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ τα έχει βρει... σκούρα απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται με άνεση (0-2) και αγωνίζεται και με παίκτη περισσότερο.

Οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν στο 86΄ με δέκα παίκτες, καθώς ο Μουκουντί ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ που έβγαινε τετ α τετ με τον Στρακόσα και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Έτσι, δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο επόμενο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο (26/10, 21:00).

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο ΠΑΟΚ είχε κάνει το 0-2 στο ματς της OΠΑΠ Αrena, μετά από τραγικό λάθος ξανά από τον Μουκουντί.

Δείτε παρακάτω την αποβολή του Μουκουντί: