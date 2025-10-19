Ξέρω τι (δεν) έκανες φέτος το καλοκαίρι...

Ο Άρης του Χιμένεθ πληρώνει τα λάθη και τις παραλείψεις του... Άρη του Ουζουνίδη. "Κοιμάται" όπως "έστρωσε" το καλοκαίρι! Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γνωρίζαμε από την αρχή πως ο Άρης θα μας δώσει και πάλι αφορμές για να γκρινιάξουμε, να κουνήσουμε το δάχτυλο και να βγάλουμε συμπεράσματα. Καμία διακοπή δε θα μπορούσε να μας κόψει τον ρυθμό. Το ' χουμε!

Απόψε λοιπόν, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Άρης ήταν κυρίαρχος του αγώνα (επειδή κυνηγούσε στο σκορ), χωρίς να έχει όμως τις πολλές ευκαιρίες, κατάφερε να ισοφαρίσει και να έχει χρόνο στη διάθεση του για να... πάρει την νίκη, όμως ξενέρωσε άπαντες και πάτησε φρένο, σφίγγοντας μάλιστα τις γροθιές του με το σφύριγμα της λήξης (τι κάνεις ρε Μόντσου, σοβαρά τώρα; Ελπίζω να μην είδα καλά...) για τον "χρυσό" βαθμό της ισοπαλίας. Είναι φανερό πως οι παίκτες δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν κατανοούν τον κόσμο που βγάζει δυσαρέσκεια. Που βράζει! Δεν αφουγκράζονται την απογοήτευση με τα συνεχή αποτελέσματα μακριά από την νίκη.

Σε αυτό δεν φταίει κανείς Ουζουνίδης, κόουτς...

Πάμε όμως και στο επίμαχο του κειμένου. Αυτό που μαρτυρά και ο τίτλος πιο πάνω'

Ο Μανόλο Χιμένεθ έριξε βολές κατά της προηγούμενης κατάστασης και του Μαρίνου Ουζουνίδη, με το τελείωμα της αναμέτρησης, στα κανάλια Novasports. Η κούραση όλων είναι εμφανής, οι τραυματισμοί είναι αμέτρητοι και τα προβλήματα ολοένα και περισσότερα. Ο Άρης δεν έμαθε να παίζει το παραμικρό, πριν και μετά τις πολλές θερινές μεταγραφές και ψάχνει ακόμη την ταυτότητα του στον αγωνιστικό χώρο. Η προετοιμασία στην Ολλανδία ήταν περισσότερο για φιλικές αναμετρήσεις και όχι τόσο για προπονήσεις και φυσική κατάσταση. Πράγμα που...θα μπορούσαμε να πούμε πως βοήθησε στα προκριματικά του Conference, αλλά θα γίνουμε αστείοι αν το πούμε παραέξω και μας ακούσει κανείς, γιατί το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Επομένως, θυσίασες να είσαι ανέτοιμος όλη την χρονιά, για να έχεις ελαφριά πόδια στα ευρωπαϊκά. Αυτό βέβαια ισχύει για τους παλιούς, γιατί οι μεταγραφές ήρθαν ...μετά την προετοιμασία. Άρα και εκεί λάθος!

Δεν κατάφερες τίποτα στην τελική...

Τώρα, για να φτάσουμε και στο σήμερα, όσες διακοπές και να γίνουν, όσο πάθος και να βγάλουν ορισμένοι παίκτες σαν τον Γιαννιώτα, η δουλειά δεν φτιάχνει εύκολα. Το ρόστερ όσο πλήρες και να είναι, όση ποιότητα και να διαθέτει (στη θεωρία), χτίστηκε με λάθος τάιμινγκ και βασίστηκε σε χάρτινες βάσεις εκγύμνασης. Ο Χιμένεθ έχει όλα τα δίκια με το μέρος του, όμως έχει πλέον το χρέος να αλλάξει όσο μπορεί την κατάσταση και να φτιάξει την σχέση της ομάδας με τον κόσμο.

Στα του ματς...

Αυτό που έπαιξε ο Άρης με την τετράδα στα χαφ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία τύχη. Ίσως να μπέρδεψε κάπως τους παίκτες του Παναθηναίκού, όμως κατάφερε να μπερδέψει και εκείνους του Άρη. Ο ίδιος ο Χιμένεθ παραδέχτηκε πως δεν ήταν τόσο τακτικό το πλάνο, αλλά περισσότερο έψαχνε να μπαλώσει τα κενά με όσους παίκτες διέθετε. Με την επανάληψη και την είσοδο του Δώνη (και την έξοδο του Σίστο) η ομάδα ρόλαρε σημαντικά και έφτιαξε κάπως την απόδοση της. Η αλλαγή με τον Μορόν δεν μπορώ να πω πως βοήθησε ιδιαίτερα. Ο Άρης όμως έπαιξε έστω για λίγα λεπτά "κάτι".

...ε στο φινάλε όμως άπαντες ήταν αδικαιολόγητοι, γιατί είχαν το μυαλό τους περισσότερο στο να διατηρήσουν το 1-1, παρά να χτυπήσουν το ματς για την νίκη.

Πλέον η συνέχεια φαντάζει όλο και πιο απαιτητική και η ομάδα της Θεσσαλονίκης ψάχνει λύσεις "στο πόδι", μπας και της "κάτσει" ένα αποτέλεσμα. Έτσι όμως διάρκεια δεν αποκτάς. Έτσι δεν έχεις στόχους και συνέπεια.

Πραγματικά δεν γνωρίζω τι έχει το τέλος του μονοπατιού για τον Άρη, όμως όσα βλέπω μου φέρνουν έντονη αποστροφή και μου προξενούν ερωτηματικά.

ΥΓ Περαστικά στον Βοριαζίδη και σύντομα ξανά στα γήπεδα. Γερό παιδί είναι, δεν τον φοβόμαστε!

ΥΓ2 Γιένσεν και Σίστο δείχνουν πως δεν μπορούν να βρουν τον καλό τους εαυτό υπό καμία συνθήκη. Δεν τραβάει η κατάσταση έτσι.