Κόντης: «Δεν μας βοήθησε το γρήγορο γκολ, αξίζαμε τη νίκη»

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στις ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός στο φινάλε, ενώ τόνισε πως το γρήγορο γκολ δεν βοήθησε πραγματικά τους «πράσινους».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξήγησε γιατί το γρήγορο γκολ που βρήκε η ομάδα του δεν λειτούργησε ευεργετικά για αυτή, ενώ τόνισε ότι το «Τριφύλλι» άξιζε τη νίκη και μπορούσε να την πάρει με τις ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Δεν μας βοήθησε το γρήγορο γκολ… Ένα τέτοιο γκολ κάποιες φορές βάζει τον αντίπαλο σε μία πίεση. Αυτό που ένιωθα ήταν ότι έδωσε στον Άρη το δικαίωμα να σκεφτεί ότι πρέπει να παίξει επιθετικά, πιο άναρχα και να βγάλει φάσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως δεν απειληθήκαμε, με εξαίρεση μία καλή επέμβαση του Ντραγκόφσκι. Στο 1-1 βγάλαμε αντίδραση με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Εάν ήμασταν εύστοχοι, δεν θα μιλούσαμε για αρνητικό αποτέλεσμα. Κανείς μας δεν ήθελε να φύγει με την ισοπαλία, σε ένα ματς στο οποίο απειληθήκαμε ελάχιστα».

Για τα πολλά ατομικά λάθη, όπως και για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κράτησε το προβάδισμα: «Τα λάθη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Έχει να κάνει με την συγκέντρωση των παικτών, την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι… Όταν κάνει κάποιος ένα λάθος, είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αυτό που προσπαθούμε και λέμε στα παιδιά είναι να έχουν συγκέντρωση. Ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη, όπως και εγώ που επιλέγω ποιοι θα παίξουν. Όσον αφορά το ότι προηγηθήκαμε αλλά δεν το κρατήσαμε, θέλει συζήτηση. Ένα ματς στην έδρα του Άρη που είχε αρκετή πίεση… Έπρεπε να αντιδράσουν. Θεωρώ όμως ότι δεν απειληθήκαμε. Δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ. Αν βάζαμε μία από τις δύο φάσεις στο τέλος, θα παίρναμε μία νίκη που μας άξιζε».