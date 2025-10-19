Νίκολιτς: «Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε «το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί» για την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της Cosmote μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολύ κακό» και πρόσθεσε… «Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Στο α’ ημίχρονο δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί αυτό το σκορ, είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι, δείχναμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος το οποίο απ’ ότι φάνηκε δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε. Στο β’ κάναμε πολλά λάθη. Δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ από ένα παιδιαρώδες λάθος.

Το παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο 40’, ούτε στο 45’, ούτε στο 49’. Τελειώνει στο 95’. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε. Η απόδοση μας δεν ήταν καλή, κάναμε πολλά λάθη. Κι εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παρά το γεγονός ότι είχαμε απουσίες, είχαμε παίκτες στις Εθνικές ομάδες δεν καθόμαστε να κλαίμε γι' αυτά τα πράγματα, συνεχίζουμε. Εχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο πρόγραμμα, την αναμέτρηση για το Conference League, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανασκουμπωνόμαστε, προετοιμαζόμαστε για αυτά τα δύο παιχνίδια.

Απέχουμε από την κορυφή ένα βαθμό, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια».