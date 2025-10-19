Σοκαρισμένος στη συνέντευξη τύπου ο Χιμένεθ: «Ο Ντούντου τραυματίστηκε στον πάγκο»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη μετά την ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

Για τις αλλαγές σχηματισμού και παικτών:

"Για εμάς είναι μια Οδύσσεια κάθε εβδομάδα, είναι αδύνατον να δουλέψουμε φυσιολογικά όταν έχουμε 4-5 τραυματίες και 4-5 στο 50-50. Για τον Αλφαρέλα και τον Καντεβέρε ήταν σίγουρο πως θα έπαιζαν μόνο 45 λεπτά, για τον Δώνη ήταν σίγουρο πως θα έπαιζε μετά τον τραυματισμό. Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης 4-5 παίκτες ζήτησαν αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Δουλέψαμε 10 μέρες έχοντας ένα πλάνο, το γκολ που δεχτήκαμε άλλαξε τα πάντα αναφορικά με τα πλάνα μας. Μετά από αυτό έγινε το παιχνίδι δύσκολο, δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε γκολ στην πρώτη μπαλιά στην πλάτη μας. Απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός εμείς τραβήξαμε κουπί απέναντι στο ρεύμα. Είχαν τον έλεγχο της μπάλας, όμως έκαναν μόνο δύο σουτ στην εστία μας.

Για τις επιλογές των παικτών:

"Όσοι αποδίδουν καλύτερα και όσοι έχουν προπονηθεί καλύτερα παίζουν. Ο Άλβαρο είχε προβλήματα την εβδομάδα που μας πέρασε το ίδιο και ο Φαμπιάνο, γι'αυτό και δεν τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή την στιγμή ο Τεχέρο όπου και να παίζει είναι το καλύτερο που έχουμε. Ο Μεντίλ δεν ήταν έτοιμος, ήταν στον πάγκο για πολύ λίγα λεπτά, αν και εφόσον χρειαστεί.

Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τα κενά μας. Χρειαζόμαστε τον Μορόν στο 100% και τον Καντεβέρε να αποτελέσει ανταγωνισμό για τον Μορόν και τον Αλφαρέλα να είναι ανταγωνιστικός με όλους όσους παίζουν ψηλά. "

Για την δουλειά του καλοκαιριού:

"Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με δυνατές προπονήσεις και αποφυγή τραυματισμών. Με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας έχουμε μόλις μία εβδομάδα για να προπονηθούμε όλοι μαζί. Δεν είναι η στιγμή για δικαιολογίες, πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας και να απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας και εγώ προσωπικά πρέπει να σπάω το κεφάλι μου να δω τι μπορώ να κάνω. Είμαστε ομάδα που χρειάζεται να παίζει 90 λεπτά σε υψηλό ρυθμό. Να έχουμε επιτέλους την τύχη με το μέρος μας, χωρίς τους τραυματισμούς."

Για τους τραυματισμούς:

"Ο Ντουντου τραυματίστηκε στον πάγκο να φανταστείτε. Είναι ένα κακόγουστο αστείο. Τι μπορώ να κάνω με τόσους τραυματισμούς; Θα επιστρέψει ο Πέρεθ, έχω εμπιστοσύνη πως ο Δώνης δεν θα έχει άλλον τραυματισμό και θα μπορεί να βοηθήσει σε υψηλό επίπεδο. Ο Μεντίλ θα επιστρέψει και πρέπει να είμαστε θετικοί και να ευχηθούμε να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι."