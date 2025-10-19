Παναθηναϊκός: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, δεν καταλογίζεται το πέναλτι» (pic)

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται για πέναλτι που δεν δόθηκε σε μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, στο 74ο λεπτό του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», με τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν παράπονα από την διαιτησία του Τσβάιερ.

Χαρακτηριστική είναι η φάση του 74ου λεπτού, όταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δέχτηκε τράβηγμα από τον Ρόουζ μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων, με τον Γερμανό διαιτητή και τον VAR να μην υποδεικνύουν την παράβαση.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του «Τριφυλλιού» μάλιστα, στο live της αναμέτρησης, γράφτηκε χαρακτηριστικά πως: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή, δεν καταλογίζεται το πέναλτι».

Δείτε το σχόλιο:

Όσον αφορά το επίσημο match report της ΠΑΕ, αναφέρονται τα εξής: «Στο 74’ τόσο ο διαιτητής όσο και ο VAR, έκλεισαν τα μάτια σε καταφανέστατο πέναλτι-γκρέμισμα του Γερεμέγεφ απ’ τον Ρόουζ μέσα στην περιοχή του Άρη. Η παράβαση δεν καταλογίστηκε και στην επόμενη φάση οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν».