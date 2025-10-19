ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά: «Η ΑΕΚ οφείλει να συμβάλει στον εντοπισμό τους, στη δικαιοσύνη φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί»

Η ΕΠΟ πήρε θέση για τη φραστική επίθεση στον Στεφάν Λανουά στη Ν.Φιλαδέλφεια, που αποκάλυψε το SDNA και τονίζει ότι θα στείλει στη δικαιοσύνη "φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς" που κινούνται στο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ!

Το SDNA αποκάλυψε τη φραστική επίθεση που δέχτηκε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής από οπαδούς της ΑΕΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων όπου έδωσε το "παρών", με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αποχώρηση κατά την ανάπαυλα της αναμέτρησης.

Θέση για το περιστατικό πήρε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τονίζοντας ότι η ΑΕΚ «οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο», ενώ επισημαίνει πως θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικά δημοσιεύματα "προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς".

Αναλυτικά η θέση της ΕΠΟ για το συμβάν στην "OPAP Arena":

Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.

Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη.