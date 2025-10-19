Καντεβέρε: «Είμαστε λυπημένοι - Δίκαιο το αποτέλεσμα»

Ο Τίνο Καντεβέρε μετά και την ισοπαλία του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό είπε πως είναι δυσαρεστημένοι που δεν κερδίσανε, καταλήγοντας πως το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ήταν δυο ομάδες που έπαιξαν με κίνητρο και ένταση. Εμείς είμαστε λυπημένοι γιατί με την οργάνωση και την τακτική του προπονητή μας, αν είχαμε βάλει λίγη παραπάνω προσπάθεια και εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, θα είχαμε κερδίσει».

Για το ματς με τον ΟΦΗ:

«Μιλήσαμε μετά το τέλος του αγώνα και στην διακοπή. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία εκείνο το ματς με τον ΟΦΗ αλλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Εστιάσαμε στον εαυτό μας και στο να σηκώσουμε το κεφάλι».

Για το κομμάτι του σκοραρίσματος όσον αφορά τον Άρη:

«Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην παίζουμε ατομικά, να δημιουργούμε κενά στην αντίπαλη περιοχή και να κάνουμε ευκαιρίες».