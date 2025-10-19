Έφυγε από την OPAP Arena στο ημίχρονο ο Λανουά λόγω φραστικής επίθεσης

Ο Στεφάν Λανουά αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ από το γήπεδο μετά τη φραστική επίθεση που δέχθηκε ενώ βρισκόταν στη σουίτα. Διαβάστε το ρεπορτάζ του SDNA.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν από νωρίς στη Φιλαδέλφεια για να δει το μεγάλο ματς της αγωνιστικής αλλά αποχώρησε στο ημίχρονο καθώς πριν την έναρξη δέχθηκε από οπαδούς που βρίσκονταν στις κερκίδες έντονη φραστική επίθεση χωρίς όμως να έρθουν σε σωματική επαφή.

Ο Λανουά δεν θέλησε να απαντήσει και για να ηρεμήσουν τα πνεύματα παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι το ημίχρονο, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω της μεγάλης φόρτισης από το δυσάρεστο γεγονός.

Για το επεισόδιο αναμένεται η επίσημη θέση της ΚΕΔ.