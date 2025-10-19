Ίνγκασον: «Έπρεπε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς - Παίζουμε πολύ καλά με τον Κόντη»

Ο Ίνγκασον μετά την ισοπαλία με 1-1 του Παναθηναϊκού στην έδρα του Άρη, ανέφερε ότι οι «πράσινοι» έπρεπε να πάρουν τους τρεις πόντους καθώς είχαν ευκαιρίες, ενώ τόνισε ότι με τον Χρήστο Κόντη παίζουν καλό ποδόσφαιρο.

Με τη νίκη έπρεπε να φύγει ο Παναθηναϊκός από το «Κλεάνθης Βικελίδης», σύμφωνα με τον Ίνγκασον, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά την ισόπαλη (1-1) αναμέτρηση του «τριφυλλιού» κόντρα στον Άρη, ανέφερε ότι η ομάδα του είχε αρκετές ευκαιρίες ώστε να πάρουν το τρίποντο. Επίσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Κόντη.

Αναλυτικά όσα είπε ο αμυντικός των «πρασίνων»:

«Πιστεύω ότι σήμερα έπρεπε να πάρουμε τη νίκη και ιδιαίτερα μετά το 0-1, η ομάδα μου είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι 2 ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες, θεωρώ είχαμε περισσότερες. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα τέρμα το οποίο μας στέρησε 2 βαθμούς. Όταν παίζεις με έναν ισχυρό αντίπαλο και αυτός θα απειλήσει. Από εκεί και πέρα άμα έχεις ένα μικρό προβάδισμα μπορείς να ισοφαριστείς.

Είναι δύσκολο για εμένα να μιλήσω για φημολογία. Αλλά η ομάδα έχει προπονητή, τον Χρήστο Κόντη, τον οποίο τον ευχαριστούμε, παίζουμε πολύ καλά μαζί του και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε αγώνα, να βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα και το καλύτερο που μπορούμε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.»