Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Κοϊτά (vid)

Ο Κοϊτά στο 28' είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ δύο φορές σε μια φάση, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
