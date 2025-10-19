Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Κοϊτά (vid) 19-10-2025 21:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κοϊτά στο 28' είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ δύο φορές σε μια φάση, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε αντιληφθεί τι κάνει ο Παλάσιος; menshouse.gr «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Η εμφάνιση της ζωής της: Φαίη Σκορδά, δεν μπορεί... (vid) dailymedia.gr Ηλίας Κασιδιάρης: Η επιστροφή… instanews.gr Ο παικταράς δίπλα στον Ντέλια… menshouse.gr Ο γρίφος του Αϊνστάιν: Θα λύσεις την σπαζοκεφαλιά των 5 σπιτιών που μόνο όσοι έχουν IQ 130 απαντούν σωστά; menshouse.gr Ο Μπενίτεθ, οι μεταγραφές του Γενάρη και ο Ταμπόρδα... menshouse.gr Περιμένατε κάτι διαφορετικό από την Ιωάννα Τούνη; instanews.gr Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Κοϊτά (vid) SHARE