Αδιόρθωτος: Προηγήθηκε και στα 6 ματς ο Παναθηναϊκός, αλλά νίκησε μόνο 2!

Ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί και στα 6 ματς που έχει δώσει στο Πρωτάθλημα, αλλά έχει πανηγυρίσει τη νίκη μόλις σε 2 εξ αυτών.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση και όπως φαίνεται το «Τριφύλλι» έχει τεράστιο πρόβλημα στην διαχείριση των αγώνων, αφού στην φετινή Stoiximan Super League έχει προηγηθεί σε 6/6 αναμετρήσεις που έχει δώσει, μετρώντας όμως μόλις 2 νίκες.

Στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό, ο Τζούρισιτς έβαλε με το… καλημέρα μπροστά τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Βέρμπιτς ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά. Κόντρα στην Κηφισιά, οι «πράσινοι» βρέθηκαν μπροστά με 1-2 χάρη στα δύο γκολ του Σφιντέρσκι, αλλά δέχτηκαν ανατροπή στην ανατροπή και έχασαν με 3-2 στο Πανθεσσαλικό!

Ακολούθησε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο, εκεί όπου άνοιξε το σκορ ο Ντέσερς, για να ισοφαρίσει ο Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις. Και μετά τις δύο νίκες επί Παναιτωλικού και Ατρόμητου, ήρθε το σημερινό ματς με τον Άρη, όπου ο Σφιντέρσκι έβαλε από νωρίς μπροστά το «Τριφύλλι», για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με τον ζώνη.

Ενώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που πρέπει όσο τα ματς είναι στην ισοπαλία, παρουσιάζει τεράστια δυσκολία στο να υπερασπιστεί το προβάδισμά του, κάτι που του έχει στοιχίσει σε τεράστιο βαθμό στο φετινό Πρωτάθλημα.