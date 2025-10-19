Χιμένεθ για τους πολλούς τραυματίες: «Τι έκανε ο Ουζουνίδης αυτό το καλοκαίρι;»

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ μίλησε μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και άφησε αιχμές για τον Ουζουνίδη και τους πολλούς τραυματισμούς που έχει η ομάδα του, λέγοντας για το τι έκανε αυτό το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για το αν είναι ικανοποιημένος

«Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να τραβήξουμε κουπί. Θα ήθελα να ζητήσω μια μεγάλη χάρη από τους φιλάθλους του Άρη. Κάθε προπόνηση έχουμε 4-5 τραυματίες. Οι παίκτες μου ζητούν αλλαγή! Τι έκαναν με τον Ουζουνίδη τον Ιούλιο παρακαλώ;».

Για τον Βοριαζίδη:

«Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».