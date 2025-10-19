Κόντης: «Έπρεπε να σκοράρουμε στο τέλος - Δεν είχαμε τύχη, αξίζαμε τη νίκη»

Απογοητευμένος ήταν ο Κόντης μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Άρη, λέγοντας πως το Τριφύλλι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και πως άξιζε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, σε μία δύσκολη έδρα, ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Στο τέλος της ημέρας μετά από το ματς έχουμε μία πικρία γιατί ο Άρης δεν μας απείλησε ιδιαίτερα, ελέγχαμε το ματς. Αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε στο τελος επρεπε να τις αξιοποιήσουμε και να σκοράρουμε. Δεν ειχαμε την τύχη με το μέρος μας, Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία, θελαμε τη νικη. Στεναχωριέμαι γιατι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, με βάση την απόδοση επρεπε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι.

Το γκολ που δεχτήκαμε ηταν εύκολο. Δεν κινδυνέψαμε στο ματς. Εμεις επρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι, κλέβαμε τη μπάλα και πηγαιναμε να παίξουμε γρήγορα, έπρεπε να κοντρολάρουμε το ματς, να έχουμε σκέψη. Όντως προηγηθήκαμε και ισοφαριστήκαμε, αλλά είχαμε πολλες ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη στο τέλος.