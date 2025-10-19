Κριτική παικτών Άρη: Δεν αρκούσε ένας Δώνης και ένας Γιαννιώτας

Η κριτική των παικτών του Άρη, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης

Διούδης 6: Σταθερός στις λίγες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού,δεν μπόρεσε να κάνει πολλά στη φάση του γκολ, καθώς νικήθηκε από τον Σφιντέρσκι.

Φαντικά 6: Αρκετά ενεργητικός, βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τα δεξιά για τον Άρη.

Τεχέρο 6: Ικανός και από την αριστερή πλευρά, όπου και χρησιμοποιήθηκε στο αποψινό παιχνίδι. Βοήθησε τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά

Φαμπιάνο: Αντικαταστάθηκε νωρίς, φέρει ευθύνη, όπως και ο συμπαίκτης του στα στόπερ, για την κακή τοποθέτηση στο γκολ του Παναθηναϊκού.

Μόντσου 6: Δεν μπόρεσε να συντονίσει το κέντρο του Άρη στο πρώτο μέρος, σαφώς βελτιωμένος στο δεύτερο

Ρόουζ 7: Αν εξαιρέσουμε το γκολ του Παναθηναϊκού, παίρνει άριστα για την προσπάθεια και για την επίδοση του

Γένσεν 5: Ένας απλός παρατηρητής, θέλει χρόνο και παιχνίδια για να επανέλθει από τον τραυματισμό του

Σίστο 5: Δεν κατάφερε ούτε απόψε να δείξει κάτι θετικό

Αλφαρέλα 6: Αναλώθηκε σε άσκοπα τρεξίματα και δεν απείλησε.

Καντεβέρε 6: Πάλεψε αρκετά μόνος στην επίθεση. Δεν κατάφερε να τροφοδοτηθεί και να απειλήσει όσο θα ήθελε.

Αναπληρωματικοί:

Δώνης 7: Από τους λίγους διασωθέντες του αγώνα, επέστρεψε με γκολ και δείχνει πως μπορεί να προσφέρει στους αριθμούς του Άρη

Μορόν 5: Δεν απείλησε και δεν πήρε μπάλες στα όσα λεπτά αγωνίστηκε

Γιαννιώτας 7: Έδωσε ψυχολογία, έδωσε ασίστ, όμως ο Άρης δεν έφτασε στη νίκη

Σούντμπεργκ 7: Σταθερός στην άμυνα, δεν αντιμετώπισε προβλήματα

Φρίντεκ 6: Δεν έδειξε πολλά στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε