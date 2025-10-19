MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η έκρηξη του Πήλιου προς τους φίλους της ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Πήλιος στο 18' του αγώνα κέρδισε μια μονομαχία και το πλάγιο για την ομάδα του και στράφηκε προς τους οπαδούς της ομάδας του ώστε να ανεβάσουν παλμό.
Η έκρηξη του Πήλιου προς τους φίλους της ΑΕΚ (vid)