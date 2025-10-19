Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη (vid) 19-10-2025 21:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ με τον Γιακουμάκη στο πρώτο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Έλληνας επιθετικός εκμεταλλέυτηκε το λάθος των αμυντικών της Ένωσης αλλά ο πορτιέρο της ΑΕΚ είπε «όχι». Έχουμε αντιληφθεί τι κάνει ο Παλάσιος; menshouse.gr Ο Μπενίτεθ, οι μεταγραφές του Γενάρη και ο Ταμπόρδα... menshouse.gr Ο παικταράς δίπλα στον Ντέλια… menshouse.gr «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Ηλίας Κασιδιάρης: Η επιστροφή… instanews.gr Ο γρίφος του Αϊνστάιν: Θα λύσεις την σπαζοκεφαλιά των 5 σπιτιών που μόνο όσοι έχουν IQ 130 απαντούν σωστά; menshouse.gr Περιμένατε κάτι διαφορετικό από την Ιωάννα Τούνη; instanews.gr Η εμφάνιση της ζωής της: Φαίη Σκορδά, δεν μπορεί... (vid) dailymedia.gr Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη (vid) SHARE