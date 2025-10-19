Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη (vid)

Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ με τον Γιακουμάκη στο πρώτο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Έλληνας επιθετικός εκμεταλλέυτηκε το λάθος των αμυντικών της Ένωσης αλλά ο πορτιέρο της ΑΕΚ είπε «όχι».