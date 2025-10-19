Συνέχισε την θετική του παράδοση στο «Κλ. Βικελίδης» ο Σφιντέρσκι

Με το γκολ του στο αποψινό ματς του Παναθηναϊκού με τον Άρη, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική παράδοση που έχει «χτίσει» στο «Κλ. Βικελίδης».

Πριν ενταχθεί στο «Τριφύλλι», ο Κάρολ Σφιντέρσκι είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με την φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας δώσει έτσι αρκετά παιχνίδια απέναντι στον Άρη.

Μέσα στο «Κλ. Βικελίδης» είχε αγωνιστεί τέσσερις φορές ως ποδοσφαιριστής του «Δικέφαλου του Βορρά», μετρώντας σε αυτά τα παιχνίδια 2 γκολ και 1 ασίστ (όλα σε διαφορετικές αναμετρήσεις).

Σήμερα επισκέφτηκε το γήπεδο αυτό ως παίκτης του Παναθηναϊκού και βρήκε ξανά δίχτυα, φτάνοντας έτσι τα 3 γκολ και την 1 ασίστ, σε 5 αναμετρήσεις στην έδρα του Άρη.