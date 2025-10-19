Η Λίβερπουλ είχε τρία δοκάρια με τον Γκάκπο, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Χάρι Μαγκουάιρ να της χαρίζει στο 84’ το πρώτο διπλό στο Anfield (1-2) από το 2016.

Στη θλίψη βύθισε την Λίβερπουλ η Γιουνάιτεντ μετά το 1-2 στο Μέρσεϊσαϊντ αναγκάζοντάς την σε 3η σερί ήττα στο πρωτάθλημα από το 2021. Ήταν το πρώτο διπλό για το club του Μάντσεστερ από το 2016, όπως και η πρώτη φορά που ο Ρουμπέν Αμορίμ πετυχαίνει δύο σερί νίκες. Στους 13 βαθμούς πήγαν οι Κόκκινοι Διάβολοι, μόλις στο -2 από την Λίβερπουλ, που έπεσε στην 3η θέση της Premier League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 2’ η κάθετη του Αμάντ βρήκε τον Εμπουμό και εκείνος πλάσαρε τον Μαμαρντασβίλι για το 0-1. Η Λίβερπουλ έκανε κάποια ώρα να συνέλθει και στο 21’ ο Γκάκπο είχε το πρώτο δοκάρι έπειτα από ωραίο πάρσιμο και πλασέ έπειτα από πάσα του Σαλάχ. Στο 24’ στην κόντρα η Γιουνάιτεντ είχε μεγάλη ευκαιρία με το πλασέ του Φερνάντες και στο 33’ Γκάκπο με σέντρα από αριστερά που κόντραρε βρήκε για δεύτερη φορά το σίδερο. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Ίσακ βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Λάμενς ύστερα από μπαλιά του Κονατέ αλλά ο Βέλγος keeper ήταν ο νικητής.

Η επανάληψη ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο. Με δοκάρι από τον Γκάκπο στο 50’ αυτή τη φορά με πλασέ μέσα από την περιοχή. Στο 65’ η ευκαιρία πέρασε στα πόδια του Σαλάχ μετά την μπαλιά του Κέρκεζ για να έρθει τελικά η ισοφάριση στο 78’ με τη συρτή σέντρα του Κιέζα και τον Γκάκπο να τα καταφέρνει από κοντά. Σε εκείνο το σημείο η Λίβερπουλ φάνηκε ότι έχει το πάνω χέρι για να κάνει την ανατροπή όμως εκείνος που «χτύπησε» ήταν ο Μαγκουάιρ με κεφαλιά στο 84’ έπειτα από γέμισμα του Φερνάντες. Το 1-2 έμεινε ως το τελικό αφού στο 87’ ο Γκάκπο δεν βρήκε στόχο φάτσα με το τέρμα μετά από σέντρα του Φρίμπονγκ.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ (62’ Βιρτς), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Γκράβενμπερχ (62’ Τζόουνς), ΜακΆλιστερ (62’ Εκιτίκε), Σόμποζλαϊ, Γκάκπο, Σαλάχ (85’ Φρίμπονγκ), Ίσακ (72’ Κιέζα).

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρουμπέν Αμορίμ): Λάμενς, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ, Σο (85’ Γιορό), Αμάντ Ντιαλό (59’ Ντόργκου), Κασεμίρο (58’ Ουγκάρτε), Φερνάντες (85’ Μαϊνού), Νταλότ, Μάουντ (61’ Σέσκο), Εμπουμό, Κούνια.