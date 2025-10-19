Με Τσιφτσή και Λόβρεν η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ! (pic)

Αναμενόμενη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα γκολπόστ με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει γάντια βασικού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στην άμυνα Λόβρεν - Κεντζιόρα. Ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Επιστροφή στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι μετά τη διακοπή δύο εβδομάδων λόγω των Εθνικών ομάδων, ταξίδεψαν στην Αθήνα για το παραδοσιακό ντέρμπι Δικεφάλων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές στη μεσο-αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ συγκριτικά με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει πρώτη φορά φέτος φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.

Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ επιστρέφει με τον Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιακουμάκη, ενώ στα «άκρα» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, με τον Σέρβο να ξεπερνάει πλήρως τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.