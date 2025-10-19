Μπάτσι: «Ανεπίτρεπτο να δέχεσαι τέτοιο γκολ στην αρχή»

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι τόνισε πως είναι ανεπίτρεπτο να δέχεται η ομάδα του γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, επισημαίνοντας πως άξιζαν να πάρουν την ισοπαλία απέναντι στον Βόλο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι ανεπίτρεπτο να δέχεσαι έτσι γκολ στην αρχή, στο πρώτο λεπτό. Επιστρέψαμε όμως και αξίζαμε την ισοπαλία. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις μας. Στο τέλος κάναμε λάθος και χάσαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Προχωράμε».

Για τη βελτίωση του Πανσερραϊκού:

«Ναι, αλλά δεν παίρνουμε βαθμούς. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Σε αυτό το ματς για παράδειγμα, έπρεπε τουλάχιστον να πάρουμε τον βαθμό της ισοπαλίας. Βελτιωνόμαστε, αλλά αυτό που μένει είναι η ήττα».