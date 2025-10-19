Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Περίπατος» της Φέγενορντ με... 7άρα πριν υποδεχθεί το «Τριφύλλι»

Λίγα 24ωρα πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, η Φέγενορντ έκανε... επίδειξη δύναμης στην έδρα της Χέρακλες, επικρατώντας με το επιβλητικό 0-7.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την προσεχή Πέμπτη (23/10, 19:45) από την Φέγενορντ, η οποία λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση αντιμετώπισε εκτός έδρας την Χέρακλες, έχοντας στόχο να πάρει τη νίκη και να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αυτό ακριβώς κατάφερε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, αφού από το πρώτο κιόλας ημίχρονο είχε πετύχει 4 γκολ και είχε... κλειδώσει το τρίποντο, με το μυαλό όλων να στρέφεται από νωρίς στο επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ουέντα, που σκόραρε στο 7', το 33' και το 38', βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο της ομάδας του Ρότερνταμ. Ενδιάμεσα, είχε διαμορφώσει το 0-2 ο Μούσα στο 28', με το δεύτερο ημίχρονο να αποκτά καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Παρόλα αυτά ο δείκτης του σκορ δεν σταμάτησε να ανεβαίνει, με τον Στέιν να βρίσκει δίχτυα στο 56' για το 0-5 και τον Μούσα να πετυχαίνει τρία λεπτά μετά το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, για το 0-6. Το τελικό 0-7 για το σύνολο του Φαν Πέρσι ήρθε δια ποδός Μπόργκες, στο 80ο λεπτό.

Με τη νίκη αυτή, η Φέγενορντ έφτασε τους 25 βαθμούς σε 9 αγωνιστικές (8-1-0) και βρίσκεται μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, ούσα στο +3 από την PSV Αϊντχόβεν και το +7 από την Άλκμααρ. Στην Ευρώπη πάντως το ξεκίνημά της είναι αντιστρόφως ανάλογο, αφού στην League Phase του Europa League έχει υποστεί δύο ήττες από Μπράγκα (1-0) και Άστον Βίλα (0-2).

Η σύνθεση της Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ (29' Λοτόμπα), Αχμέντχοτζιτς (57' Νιούκουπ), Σμαλ, Μπος (46' Πλαγκ), Βαλέντε, Ταρχαλίν, Στέιν, Μούσα (71' Μπόργκες), Ζάουερ, Ουέντα (46' Λαρίν).