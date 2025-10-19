Η Ρίο Άβε έμεινε εκτός Κυπέλλου από ομάδα 4ης κατηγορίας

Θύμα μιας μεγάλης έκπληξης έπεσε η Ρίο Άβε για το Κύπελλο Πορτογαλίας και έμεινε εκτός συνέχειας.

Η Σιντρένσε η οποία παίζει στην 4η κατηγορία νίκησε με 3-2 την ομάδα την Ρίο Άβε και πήρε την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωση.

Με τους Βρουσάι, Άμπι, Αθανασίου στην ενδεκάδα, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 20' με τον πρώην παίκτη του Άρη, Ντάριο Σπίκιτς, όμως, η συνέχεια ήταν εντελώς έκπληξη.

Η Σιντρένσε ισοφάρισε στο 40' και μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο μέρος (57'-60') μπήκε μπροστά στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 81' και πάλεψαν για την ισοφάριση που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, όμως στο τέλος δεν το κατάφεραν, γνωρίζοντας έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό.