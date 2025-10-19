Με γκολ στο 89ο λεπτό η Ρεάλ Σοσιεδάδ πήρε το 1-1 και στέρησε από την ομάδα του Βίγκο την πρώτη φετινή της νίκη.

Δεν λέει να σπάσει την κατάρα η Θέλτα που μετά από 9 αγωνιστικές παραμένει χωρίς νίκη, έχοντας ήδη 7 ισοπαλίες με το ίδιο σκορ (1-1)!

Αυτή τη φορά το σενάριο ήταν ακόμα πιο επώδυνο. Η ομάδα του Βίγκο προηγήθηκε νωρίς με γκολ του Πάμπλο Δουράν (20’), όμως η αποβολή του Στάρφελντ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, άλλαξε τις ισορροπίες.

Το γκολ ισοφάρισης του Ογιαρθάμπαλ (49’) ακυρώθηκε από τον VAR ως οφσάιντ, όμως η Ρεάλ Σοσιεδάδ πολιόρκησε και βρήκε το 1-1 στο 89ο λεπτό με τον Κάρλος Σολέρ, χωρίς πάντως η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν να βγαίνει από την επικίνδυνη ζώνη.