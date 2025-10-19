Βαθμολογία Super League: Ο ΠΑΟΚ άλωσε την Νέα Φιλαδέλφεια και φτερούγισε μόνος στην κορυφή!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε με 0-2 στην Opap Arena της ΑΕΚ και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής.

Μετά τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έριξε στο καναβάτσο και την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε δεύτερο κολλητό ντέρμπι και με το 0-2 στην Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε απόσταση αναπνοής και στον πόντο βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά την νέα του γκέλα στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη (1-1), βρίσκεται πλέον στο -8 από την κορυφή, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 7η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΠΑΟΚ 7 17 11-5 2. Ολυμπιακός 7 16 16-5 3. ΑΕΚ 7 16 9-5 4. Βόλος ΝΠΣ 7 12 11-10 5. Λεβαδειακός 7 11 18-9 6. Άρης 7 11 7-8 7. Παναθηναϊκός 6 9 8-7 8. Κηφισιά 7 8 13-13 9. Παναιτωλικός 7 7 8-14 10. Ατρόμητος 7 6 7-8 11. ΟΦΗ 6 6 8-13 12. Πανσερραϊκός 7 5 5-13 13. ΑΕΛ 7 4 7-13 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 7 3 9-14

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

17:00: Κηφισιά - Παναιτωλικός

19:30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ

20:00: ΟΦΗ - Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

17:00: Λεβαδειακός - Άρης

17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

19:30: ΠΑΟΚ - Βόλος ΝΠΣ

21:00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ