Βαθμολογία Super League: Ο ΠΑΟΚ άλωσε την Νέα Φιλαδέλφεια και φτερούγισε μόνος στην κορυφή!

Μετά τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έριξε στο καναβάτσο και την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε δεύτερο κολλητό ντέρμπι και με το 0-2 στην Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Σε απόσταση αναπνοής και στον πόντο βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά την νέα του γκέλα στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη (1-1), βρίσκεται πλέον στο -8 από την κορυφή, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 7η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΠΑΟΚ
|7
|17
|11-5
|2. Ολυμπιακός
|7
|16
|16-5
|3. ΑΕΚ
|7
|16
|9-5
|4. Βόλος ΝΠΣ
|7
|12
|11-10
|5. Λεβαδειακός
|7
|11
|18-9
|6. Άρης
|7
|11
|7-8
|7. Παναθηναϊκός
|6
|9
|8-7
|8. Κηφισιά
|7
|8
|13-13
|9. Παναιτωλικός
|7
|7
|8-14
|10. Ατρόμητος
|7
|6
|7-8
|11. ΟΦΗ
|6
|6
|8-13
|12. Πανσερραϊκός
|7
|5
|5-13
|13. ΑΕΛ
|7
|4
|7-13
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|7
|3
|9-14
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
17:00: Κηφισιά - Παναιτωλικός
19:30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ
20:00: ΟΦΗ - Ατρόμητος
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
17:00: Λεβαδειακός - Άρης
17:30: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
19:30: ΠΑΟΚ - Βόλος ΝΠΣ
21:00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ