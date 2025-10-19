Αιγάλεω: «Περιμένουμε την τιμωρία του εφευρέτη του πέναλτι υπέρ του Πανιωνίου» (vid)

Το Αιγάλεω εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας με την οποία ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο για το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ του «Ιστορικού».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αιγάλεω:

«Μετά τον σφαγέα της πρεμιέρας που μας άφησε άδικα με 10 παίκτες με τραβηγμένη αποβολή και που κράτησε 10 λεπτά καθυστερήσεις χωρίς λόγο και αιτία και τιμωρήθηκε με απουσία από τους ορισμούς



Περιμένουμε το ίδιο και σήμερα με τον εφευρέτη του πέναλτι που είχε βέβαια δείξει τις προθέσεις του από πολύ νωρίς. Εάν πιστεύουν ότι στο πρωτάθλημα συμμετέχουν μόνο 2 ομάδες και πρέπει με κάθε τρόπο να είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος, να μας ενημερώσουν να μην χαλάμε και εμείς τις Κυριακές μας».