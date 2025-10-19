Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί η ενδεκάδα απέναντι στον Άρη

Ο Χρήστος Κόντης επαναφέρει στο αρχικό σχήμα της ομάδας του τον Ανάς Ζαρουρί, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Άρη στις 19:30, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες έχουν ως... αυτοσκοπό τη νίκη για να μείνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Ίνγκασον να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούρισιτς, Νίκας, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.