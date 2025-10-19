Λέτο: «Μπορούσαμε να προηγηθούμε 2-0 στο α’ ημίχρονο»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο είδε την Κηφισιά να προηγείται στην Τρίπολη αλλά αρκέστηκε στην ισοπαλία.

Ο Αργεντινός τεχνικός είδε ομοιότητες στο παιχνίδι της Κηφισιάς στην Τρίπολη (2-2) με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου η ομάδα του ήταν πάρα πολύ καλή στο α’ ημίχρονο, όχι όμως και στο β’.

«Όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλό. Φυσικά μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί με 2-0 στο α’ μέρος. Στο β’ ημίχρονο τους δώσαμε τη δυνατότητα να παίξουν ποδόσφαιρο, να μας πιέσουν στην άμυνα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε.

Όλα έχουν να κάνουν με το μυαλό, με τη συγκέντρωση, αν δεν δίνουμε το 100% και πνευματικά και αγωνιστικά μέχρι το 90ό λεπτά θα συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που συνέβησαν σήμερα» δήλωσε ο Στμπάστιαν Λέτο.