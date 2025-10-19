Απήχθη και δολοφονήθηκε ο νεαρός Σενεγαλέζος τερματοφύλακας Σεΐχ Τουρέ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης ανακοίνωσε τη δολοφονία του νεαρού Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σεΐχ Τουρέ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός στην πόλη Κούμασι της Γκάνας την περασμένη Παρασκευή (17/10).

«Οι αρχικές έρευνες που διεξήχθησαν από τις προξενικές υπηρεσίες παραπέμπουν ότι ο Σεΐχ Τουρέ έπεσε θύμα δικτύου εκβιαστών,» ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης. Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.

Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης της Σενεγάλης, ο Σεΐχ Τουρέ, ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός τερματοφύλακας που αγωνιζόταν στην ακαδημία Εσπρίτ Φουτ στο Ντακάρ ήλπιζε πως θα περάσει από δοκιμαστικά στο Μαρόκο, αλλά φέρεται να παγιδεύτηκε από ένα δίκτυο απατεώνων. Ο Σεΐχ Τουρέ φέρεται να απήχθη από μια ομάδα ένοπλων ατόμων στην Γκάνα, οι οποίοι του έδωσαν υποσχέσεις περί επαγγελματικού συμβολαίου σε ποδοσφαιρική ομάδα στο Μαρόκο.



Αυτά τα άτομα φέρονται να απαίτησαν λύτρα από την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, απειλώντας να τον σκοτώσουν. Η οικογένεια του Σενεγαλέζου ποδοσφαιριστή δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τραγικό απολογισμό τη δολοφονία του από τους απαγωγείς του.

Μετά από αυτή την τραγωδία, το υπουργείο Αθλητισμού της Σενεγάλης κάλεσε τους συλλόγους, τις ακαδημίες, τους προπονητές και τους γονείς «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με μη επαληθευμένες προσφορές για δοκιμαστικά ή μεταγραφές στο εξωτερικό».

Συμβούλεψε επίσης τους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν επίσημους φορείς.

Οι Αρχές της Σενεγάλης συνεργάζονται με την αστυνομίας της Γκάνας προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.