ΠΑΟΚ: Επιπλέον εισιτήρια για Γαλλία από Δευτέρα (20/10)

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, ο ΠΑΟΚ ύστερα από επικοινωνία με τη Λιλ, εξασφάλισε έξτρα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης (23/10), τα οποία κυκλοφορούν τη Δευτέρα (20/10).

Ο Δικέφαλος προετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στην οποία θα αντιμετωπίσει στη Βόρεια Γαλλία τη Λιλ.

Στον αγώνα του «Πιερ Μορουά» της Πέμπτης (23/10 22:00), η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει έξτρα εισιτήρια.

Μετά από επικοινωνία των δύο διοικήσεων και λόγω της μεγάλης ζήτησης από τους «ασπρόμαυρους» εκδρομείς, αύριο (20/10) θα τεθούν σε κυκλοφορία έξτρα εισιτήρια ενόψει του αγώνα της Πέμπτης.