Διαρροή Ολυμπιακού: «Παραμύθια τα περί Μπενίτεθ και Νότιγχαμ Φόρεστ»

Ουδέν θέμα υφίσταται αναφορικά με το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ράφα Μπενίτεθ, μετά την χθεσινή (18/10) απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου από τη Φόρεστ.

Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός σχολίαζαν τη φημολογία ως συνέχεια εκείνης των τελευταίων ημερών που αφορούσε μεταγραφικά ζητήματα και συγκεκριμένα την περίπτωση Τεττέη και Παντελίδη.

Συγκεκριμένα, στις τάξεις του πειραϊκού συλλόγου υπήρξε θυμηδία για το θέμα Μπενίτεθ, αφού το ενδιαφέρον για τον Ισπανό τεχνικό είχε εκφραστεί πριν από οκτώ χρόνια, όταν η Νότιγχαμ αγωνιζόταν στην Championship.

Με ανάλογο ύφος σχολιάστηκαν επίσης τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τους δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, σύμφωνα με τα οποία είχαν προταθεί στους «ερυθρόλευκους» έναντι 800.000 ευρώ ως «πακέτο», για να καταλήξουν το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε.

Η διαρροή του Ολυμπιακού:

«Καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάμε να γελάμε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα. Να ενημερώσουμε "κύκλους" και "τετράγωνα" που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ και ο Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι… έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Τσάμπιονσιπ 8 χρόνια πριν! Είναι οι ίδιοι "κύκλοι" και "τετράγωνα" που μας έλεγαν πως ενδιαφερθήκαμε για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους μας… παρακαλούσαν να τους πάρουμε με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε!».