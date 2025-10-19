Βόρειος Όμιλος: Σεφτέ για ΠΑΣ Γιάννινα - Στην τριάδα η Αναγέννηση

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2, αφού κέρδισε με τριάρα τον Καμπανιακό, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας προσπέρασε τον Αστέρα Β' και ανέβηκε στην τρίτη θέση του Βορείου Ομίλου.

Όσον αφορά την κορυφή εκεί παρέμεινε μετά τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ Β΄ ο Ηρακλής, ενώ καραδοκεί στον έναν βαθμό η Νίκη Βόλου, με το ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πολύ καθοριστικό.

Στην ουρά γίνεται ένας μικρός χαμός, αφού ισοβαθμούν οι ΠΑΟΚ Β', ΠΑΣ Γιάννινα και Καμπανιακός έχοντας όλοι τους από τέσσερις βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0

Νίκη Βόλου - Καβάλα 6-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Β' 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική: